O projeto financiado pelo governo japonês e implementado pela Mines Advisory Group (MAG) encerra na segunda-feira, segundo um comunicado da embaixada nipónica enviado hoje à Lusa, em Luanda.

Pelo menos 345.871 quilómetros quadrados foram desminados e 1.912 artefactos, incluindo 37 minas explosivas, removidos “a fim de criar uma vida mais segura face ao perigo das minas para as populações beneficiadas”, no município do Luena, leste de Angola.

A Agência Nacional de Ação contra as Minas, o governo provincial do Moxico e as comunidades da aldeia do Luzo foram os parceiros deste projeto.

O Japão apoia Angola com projetos comunitários de ação contra as minas desde 1999, e já desembolsou mais de 16 milhões de dólares (14 milhões de euros) “não reembolsáveis”, em programas de assistência e projetos comunitários no país lusófono.