“Até ao início desta semana já foram entregues quase 3,9 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes”, avança o executivo em comunicado, acrescentando que, “das declarações entregues, cerca de 2,9 milhões já foram liquidadas, das quais mais de 1,8 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de perto de 1.800 milhões de euros devolvidos às famílias”.

Segundo detalha, até terça-feira tinham sido processados “cerca de 16.000 reembolsos a mais do que em igual período do ano anterior”.

Paralelamente, foram emitidas cerca de 315 mil notas de cobrança, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança).

De acordo com o ministério de Fernando Medina, das 3,9 milhões de declarações entregues, cerca de 38% foram submetidas através do IRS automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas às Finanças e confirmadas pelos contribuintes) e 62% foram submetidas de forma manual.

Os contribuintes podem entregar a declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho.

“Caso pretendam, podem, em qualquer momento, recorrer aos vários canais de atendimento da AT, nomeadamente o e-balcão ou o Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707). É também possível recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento prévio ser feito através do Portal das Finanças ou pelos canais telefónicos”, lê-se no comunicado.