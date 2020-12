Até dia 31 de dezembro, autores e editoras podem apresentar propostas no âmbito do concurso da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) de tradução de obras literárias de português para inglês, e de inglês para português.

As editoras nacionais podem apresentar a concurso obras, ficção ou não ficção, que não estejam publicadas em Portugal à data da candidatura, desde que a versão original em inglês já esteja publicada nos Estados Unidos.

Os autores e editoras nacionais ou dos Estados Unidos também podem submeter obras que não estejam publicadas nos EUA até à data de candidatura, sendo requisito essencial que a versão original esteja publicada em português.

“Este concurso é um primeiro passo no sentido de ajudar os autores e as editoras portuguesas a entrar no mercado editorial norte-americano. Sabemos que não é um processo fácil, mas acreditamos que o suporte financeiro da tradução pode facilitá-lo. Ao mesmo tempo, e porque a FLAD é uma ponte entre os dois países, decidimos apoiar as traduções de livros americanos em Portugal, tornando viáveis edições que poderiam não chegar às livrarias sem esse apoio”, explicou Rita Faden, presidente da FLAD.

O apoio financeiro dado pela FLAD destinar-se-á a suportar os custos de tradução da obra e incidirá sobre livros de qualquer época que sejam considerados de interesse para o conhecimento dos EUA em Portugal e de Portugal nos EUA.

A partir do próximo ano, o concurso terá duas edições anuais. A primeira, decorrerá de 1 a 31 de maio de 2021, e a segunda, de 1 a 31 de outubro do mesmo ano. A decisão da FLAD será anunciada até ao último dia do mês seguinte ao do encerramento de cada edição do concurso.

As candidaturas apresentadas serão analisadas e selecionadas pela FLAD, tendo em conta a relevância da obra e a exequibilidade da sua publicação, podendo ser selecionadas uma ou várias candidaturas.

Os interessados deverão enviar as propostas à FLAD por email para fladport@flad.pt, até às 23:59 horas (hora de Portugal Continental) do dia 31 de dezembro. A decisão da FLAD será anunciada até 31 de janeiro de 2021.