Um golo na própria baliza de Marlo Freitas, aos dois minutos, deu vantagem ao ‘mengão’, o ‘fogão’ empatou, aos 19, por Victor Sá, e Bruno Henrique assegurou o triunfo do Flamengo, aos 73, após o qual o técnico português colocou o lugar à disposição da direção.

Mesmo após a terceira derrota na prova, a primeira em casa, o Botafogo permanece destacado na liderança, com 51 pontos, mais 11 do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e mais 12 do que o Flamengo, terceiro classificado.

O Botafogo tinha perdido pela primeira vez sob o comando de Bruno Lage, ao 11.º jogo, na quarta-feira, quando saiu derrotado terreno dos argentinos Defesa y Justicia, por 2-1, e eliminado da Taça sul-americana de futebol.

Após 12 jogos no comando do Botafogo, no qual sucedeu ao compatriotas Luís Castro, Bruno Lage soma agora duas derrotas, contando, nos restantes encontros, quatro vitórias e seis empates.

Na conferência de imprensa após o desaire com o Flamengo, Lage colocou o seu lugar à disposição da direção do clube, que, após uma reunião com o treinador português decidiu mantê-lo no cargo.

“Sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente”, afirmou Lage.

Depois de admitir que abdicaria dos prémios e do contrato até dezembro, o antigo treinador de Benfica e Wolverhampton abandonou a conferência de imprensa com a mesma mensagem: “O que não posso permitir é que a pressão que está sendo exercida sobre mim seja exercida sobe meus jogadores. É isso que eu tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado”.