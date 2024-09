O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) assumiu hoje a liderança do Rali da Acrópole, 10.ª ronda da temporada, e alargou a vantagem no Campeonato do Mundo.

Neuville, que começou este segundo dia de prova na terceira posição, aproveitou os furos sofridos pelo estónio Ott Tänak (Hyundai i20) e pelo espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) para herdar o comando da prova. O belga, que chegou a esta prova com 27 pontos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), terminou o dia com o tempo de 3:01.05,3 horas, deixando na segunda posição Sordo, a 53,7 segundos, com Ogier em terceiro, a 1.20,9 minutos. Com estes resultados, Neuville garantiu já 18 pontos, por ter terminado o dia de sábado no comando da prova. “Ainda falta um dia de prova, pelo que ainda não há conclusões a tirar. Ainda temos de ver onde terminamos amanhã [domingo]”, frisou o belga. Ott Tänak começou o dia na liderança, com 21,8 segundos, mas viria a sofrer dois furos e a cair para quarto, depois de perder quatro minutos. Sordo herdou o comando com 10 segundos de vantagem para Neuville, mas viria a embater numa pedra e a destruir a roda traseira direita, cedendo 50 segundos e o comando da prova ao companheiro de equipa. Ogier, que venceu três das seis especiais do dia, recuperou 20 segundos ao belga mas ainda está longe de ultrapassar o adversário, depois de uma falha no turbo na sexta-feira, que lhe custou dois minutos. Pior ficou o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que sofreu problema idêntico na sexta-feira, mas que hoje desistiu depois de capotar o seu carro na penúltima especial. Domingo disputam-se os derradeiros três troços, com um total de 54 quilómetros cronometrados.