"Iniciou atividade às 20:00 de hoje, em Macedo de Cavaleiros, um helicóptero AW139 a operar 24 horas por dia”, lê-se num comunicado.

Inicialmente, o INEM previa que este helicóptero estaria a funcionar a partir de segunda-feira, mas “depois do reforço de equipas para manutenção da aeronave e da realização dos últimos testes de voo” exigidos para reposição integral do serviço, foi possível antecipar a atividade do aparelho.

Desta forma, “o dispositivo de quatro helicópteros contratado pelo INEM está completo", acrescenta.

No texto, o INEM aponta que "esta aeronave média da frota da empresa Avincis encontrava-se em período de manutenção anual programada na base da empresa em Salemas, Loures".

O dispositivo atualmente contratado pelo INEM é composto por duas aeronaves médias, a funcionar a partir das bases de Macedo de Cavaleiros e Loulé, em permanência, e duas aeronaves ligeiras a operar a partir das bases de Viseu e Évora, durante o dia.

O anúncio do INEM surge depois do acidente, na segunda-feira, em Mondim de Basto, com o helicóptero de emergência médica sediado em Macedo de Cavaleiros, do qual não resultaram vítimas.