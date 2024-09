Poucos meses depois de ter vencido a Hungria (2-0) no Euro2024, a Alemanha conseguiu novo triunfo sobre os magiares, desta feita mais folgado, numa partida em que Jamal Musiala, com um golo e três assistências, e Florian Wirtz, um golo e uma assistência, foram as grandes figuras.

Niclas Fullkrug inaugurou o marcador aos 27 minutos, a passe de Musiala, que viria a fazer o segundo golo, aos 58, após uma assistência de Wirtz.

Oito minutos depois, os dois jogadores trocaram de posição, com Wirtz a marcar a passe de Musiala, que ainda faria a assistência para Aleksandar Pavlovic (77), antes de Kai Havertz (81) fechar o resultado, de grande penalidade.

No outro encontro do Grupo A3, os Países Baixos também venceram em casa, mas, apesar do domínio quase avassalador, precisaram de esperar pelos minutos finais para confirmarem o triunfo sobre a Bósnia-Herzegovina, por 5-2.

Joshua Zirkzee (13 minutos) colocou os neerlandeses em vantagem, mas Ermedin Demirovic (27) empatou para os bósnios, no entando, a equipa da casa chegou ao 3-1, graças a Tijjani Reijnders (45+2) e Cody Gakpo (56).

O veterano Edin Dzeko (73) continua aos 38 anos a marcar pela Bósnia-Herzegovina e colocou alguma dúvida no resultado, desfeita já nos minutos finais por Wout Weghorst (88) e Xavi Simons (90+2).

Em busca da terceira presença na ‘final four’ em quatro edições, os Países Baixos recebem na terça-feira a Alemanha, que nunca conseguiu atingir as meias-finais da mais recente competição de seleções da UEFA.

Despromovida à Liga B, a Inglaterra estreou o selecionador interino Lee Carsley, que substituiu Gareth Southgate após a derrota na final do Euro2024, com um triunfo em casa da República da Irlanda, por 2-0.

Carsley, que foi 39 vezes internacional pelo conjunto irlandês, recusou-se a cantar qualquer um dos dois hinos, acabando por ser assobiado em Dublin, tal como Declan Rice e Jack Grealish, que passaram pelas seleções jovens da Irlanda.

Acabaram mesmo por ser estes dois jogadores a decidir o encontro, com Rice a inaugurar o marcador aos 11 minutos, pedindo desculpas aos adeptos irlandeses, ao contrário de Grealish, que festejou efusivamente o segundo golo inglês, que apontou aos 26.

No outro encontro da primeira jornada do Grupo 2 da Liga B, a Grécia, com Vangelis Pavlidis, do Benfica, a entrar aos 88 minutos, derrotou a Finlândia, por 3-0, com um bis de Fotis Ioannidis (23 e 76), jogador que foi muito associado ao Sporting, e um autogolo de Benjamin Kallman (37).

Depois de terem empatado 1-1 no Euro2024, então no Grupo F, no qual estava Portugal, a Geórgia e a República Checa defrontaram-se em Tbilissi, com a equipa da casa a conseguir uma vitória robusta, por 4-1, na abertura do Grupo B1.

Khvicha Kvaratskhelia (33 minutos) inaugurou o marcador de grande penalidade, com a Geórgia a chegar ao 4-0, com golos de Giorgi Chakvetadze (53), Georges Mikautadze (63) e Giorgi Kochorashvili (66), antes de Lukas Kalvach reduzir para os checos (80).

Com o benfiquista Anatoly Trubin na baliza, a Ucrânia perdeu, por 2-1 com a Albânia, na qual Adrian Bajrami, da equipa B dos ‘encarnados’, e Enea Mihaj, do Famalicão, não saíram do banco.

No Grupo 4 da Liga C, as Ilhas Faroé e a Macedónia do Norte empataram a um golo, enquanto a Arménia goleou em casa da Letónia, por 4-1, assumindo a liderança.

Na Liga D, última divisão, a Moldávia assumiu a liderança do Grupo 2, ao vencer em casa Malta, por 2-0.