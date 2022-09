A Royal Parks, responsável pela gestão dos jardins de Londres, publicou no site uma série de regras relacionadas com as homenagens a Isabel II, uma vez que começam a surgir materiais indevidos.

Assim, "os visitantes são convidados a deixar as homenagens florais num sítio próprio no Green Park", mas "com os invólucros já removidos", para evitar a acumulação de plásticos e promover a "sustentabilidade".

"A remoção do embrulho vai ajudar à longevidade das flores e também na compostagem subsequente que começará entre uma semana e uma quinzena após a data do funeral", é acrescentado.

É ainda explicado que o "Jardim de Homenagem Floral" em Green Park é o local principal para a colocação de flores perto do Palácio de Buckingham. Por isso, "quaisquer flores deixadas nas proximidades do Palácio de Buckingham serão sensivelmente transferidas no final de cada dia para o local de tributo".

A gestão do jardim frisa ainda que "objetos/artefactos não florais, tais como ursos de peluche ou balões" não devem ser colocados no local. No entanto, cartões e postais são aceites, sendo estes removidos periodicamente pelos trabalhadores para serem armazenados. "Este processo será levado a cabo com discrição e sensibilidade".

Além disso, "não será possível acender velas nos parques. As velas acesas serão extintas e periodicamente removidas".

Segundo a Royal Parks, "as homenagens serão deixadas no local até que todas as atividades cerimoniais tenham tido lugar".