“Com base nas tendências atuais (…) as nossas projeções indicam que o número total de migrantes [venezuelanos] poderá chegar aos dez milhões em 2023. Se essas projeções se concretizarem, a migração em massa da Venezuela superaria as crises de refugiados anteriores, como a da Síria, na década de 2010, ou a do Afeganistão, na década de 1980″, refere o FMI.

Segundo o FMI, “desde o início da crise, houve uma grave deterioração das condições de vida dos 31 milhões de venezuelanos” que residiam no país, onde “a taxa de pobreza extrema passou de 10% em 2014 para 85% em 2018, e a população sofre com a escassez aguda de alimentos e medicamentos”.

“Esse cenário agrava-se pela forte queda da atividade económica, que se contraiu quase 65% entre 2013 e 2019. Os principais motivos foram o colapso da produção de petróleo, a deterioração das condições em outros setores e os apagões (elétricos) frequentes”, indica.

De acordo com o FMI, a inflação na Venezuela continua a ser “desenfreada, com aumentos mensais de preços que se aproximam dos 100% e rivalizam os de outros episódios históricos de hiperinflação”.

“Perante essa dura realidade económica e condições de vida precárias, os migrantes estão a deixar a Venezuela, estabelecendo-se nos países vizinhos. A Colômbia acolheu o maior número de imigrantes, seguida do Peru, Equador, Chile e Brasil”, refere o FMI, precisando que há ainda pequenos fluxos migratórios em alguns países das Caraíbas e da América Central.

Apesar de pressionar os gastos fiscais e os mercados de trabalho regionais, a situação poderá trazer benefícios económicos aos países da América Latina, sublinha organização.