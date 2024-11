A fobia de bananas da ministra sueca, Paulina Brandberg, terá levado as autoridades do Governo a pedirem para a fruta ser retirada dos quartos onde a ministra fica hospedada, avança a BBC.

O meio de comunicação local Expressen cita e-mails, que foram tornados públicos, onde funcionários pedem que todas as bananas sejam retiradas antes das visitas oficiais da ministra, alegando uma "forte alergia" de Brandberg à fruta.

À imprensa sueca, a ministra da Igualdade de Género do país confirmou que se trata de uma fobia que lhe causa um "género de alergia" e que está "à procura de ajuda profissional" para o problema.

Já em 2020, Paulina Brandberg teria postado na sua rede social X que tinha a "fobia mais estranha do mundo por bananas". No entanto, as publicações foram apagadas.

Também a deputada da Suécia, Teresa Carvalho, revelou na rede social X partilhar da mesma fobia. "Podemos ter tido muitos debates difíceis sobre as condições de vida profissional, mas nesta questão estamos unidas contra um inimigo comum", disse.