Um incêndio estava hoje pelas 17:00 a consumir uma loja comercial de grandes dimensões em Gaia, no distrito do Porto, e a mobilizar mais de 70 operacionais, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo o CDOS, o fogo, que deflagrou às 14:45 na freguesia de Pedroso e Seixezelo, iniciou e está confinado ao estabelecimento comercial, que vende todo o tipo de artigos. A fonte acrescentou que estão a ser assistidas quatro pessoas no local sem, contudo, precisar o motivo ou a gravidade. Contactada pela Lusa, os Sapadores de Vila Nova de Gaia adiantaram que a maior dificuldade no combate às chamas prende-se com a matéria-prima existente no interior da loja. No combate ao incêndio estão 76 operacionais, apoiados por 32 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram