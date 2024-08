Fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa referiu, num balanço pelas 23:00, que o fogo tinha três frentes, com duas a estarem a ceder aos meios.

O incêndio em zona de mato, que teve alerta inicial pelas 15:36, estava, às 23:00, com uma frente ativa, acrescentou a mesma fonte.

Antes, fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa tinha adiantado à Lusa que uma pessoa teve de ser assistida no local, onde chegaram a estar no apoio ao combate dez meios aéreos.

Pelas 23:00 estão no local 138 operacionais, apoiados por 40 viaturas, de acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).