“O incêndio está neste momento circunscrito. Vamos agora proceder ao rescaldo, com máquinas de rasto e com as equipas de sapadores e de bombeiros, uma vez que neste momento os meios aéreos já não a atuar”, referiu José Serra dos Reis, vice-presidente da Câmara da Covilhã, num balanço feito pelas 20:15.

José Serra dos Reis adiantou ainda que as autoridades esperam dar o fogo como extinto durante a noite, após os trabalhos de rescaldo que estão a decorrerem em todo o perímetro do incêndio para eliminar "todos os focos" na zona de Tortosendo, Covilhã, distrito de Castelo Branco.