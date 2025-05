O executivo municipal aprovou, hoje, na reunião quinzenal daquele órgão, a celebração de um contrato interadministrativo, para o efeito, entre a Câmara, a Junta de Freguesia da Arrifana e a GNR.

O campo de treino vai surgir num terreno com 30 hectares, perto da autoestrada A25, que está afastado de casas e tem as condições necessárias para os exercícios dos militares da UEPS.

“É mais um passo muito importante para este projeto, depois do protocolo de colaboração assinado entre as três entidades no dia 27 de novembro, de algumas negociações e da elaboração do plano funcional, que já teve início”, disse Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, aos jornalistas no final da reunião camarária.

O autarca independente acrescentou que a concretização do campo de treinos daquela unidade da GNR vai contribuir para “reforçar ainda mais a presença da UEPS na Guarda”.

Sérgio Costa adiantou que “todo o comando da UEPS” já está na cidade, assim como as companhias da região das Beiras e Serra da Estrela e do Dão, realizando-se regularmente as ações de formação nas instalações da unidade.

“Estamos a falar em cerca de 200 militares da UEPS que estão em permanência na Guarda e com este campo de treino a perspetiva é que esse número possa aumentar”, congratulou-se o presidente do município.

Comandada por um general, a Unidade de Emergência Proteção e Socorro da GNR está sediada na Guarda desde dezembro de 2023, tendo sido transferida de Coimbra.

Ocupa as instalações da antiga Escola de São Miguel, que encerrou em julho desse ano e foi alvo de obras de adaptação, custeadas pela autarquia.

A vinda do comando da UEPS foi anunciada em 2017 pelo então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, após os incêndios daquele ano.

Atualmente, além do comando nacional, estão na Guarda uma Companhia de Ataque Estendido, o comando da Companhia de Intervenção e Socorro 14 de Viseu Lafões/Beiras e Serra da Estrela, o Posto de Intervenção e Proteção e Socorro da Guarda e um Centro Nacional de Formação para a UEPS.