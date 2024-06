As comemorações do 72.º Aniversário da Força Aérea começam já este sábado, 29 de junho, e estendem-se até 7 de julho, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão.

Estão previstos eventos que incluem "cerimónias militares, exposições várias, demonstrações de capacidades, desfile aéreo, momentos musicais e concertos, batismos de voo, entre muitas outras atividades".

"Em destaque nestes eventos estão os batismos de voo que a Força Aérea irá proporcionar a crianças e à população idosa, sendo que para muitos será a primeira experiência a bordo de um avião, num sonho que a Força Aérea ajuda a concretizar", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

"Paralelamente, a Força Aérea irá proporcionar um conjunto de demonstrações de capacidades, com destaque para a missão de busca e salvamento junto à zona ribeirinha de Portimão no dia 1 de julho, para as demonstrações cinotécnicas e de inativação de engenhos explosivos nos diversos dias em que estará presente em Portimão e, sobretudo, para um evento que marcará os céus de 7 de julho, na Praia da Rocha, com diversas exibições aéreas e demonstração de missões da Força Aérea", é referido.

A Força Aérea vai ainda "proporcionar diversas atividades desportivas na Praia da Rocha e ainda uma corrida e caminhada inédita a realizar na pista do Autódromo de Portimão no dia 1 de julho".

Veja o programa completo: