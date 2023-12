Os militares de Israel disseram que tinham detetado “vários lançamentos do Líbano em território israelita” durante a noite (hora local), e em resposta dispararam contra a origem dos ataques.

Os caças israelitas atacaram alvos do Hezbollah no Líbano, incluindo os “centros de comando” do grupo xiita, declarou o exército em comunicado citado pela agência espanhola EFE.

O porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, anunciou nas redes sociais que “a sede do comando operacional utilizado pela organização” Hezbollah foi atacada.

Adraee não mencionou eventuais resultados dos ataques.

As hostilidades entre Israel e as milícias libanesas na zona fronteiriça, as mais graves desde 2006, aumentaram na sequência da guerra que eclodiu em 7 de outubro entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas em Gaza.

Desde o início das hostilidades na região fronteiriça, mais de 120 pessoas foram mortas, 11 das quais em Israel (sete soldados e quatro civis).

No Líbano, o balanço é de 110 mortos, incluindo cerca de 80 membros do Hezbollah, 12 membros das milícias palestinianas, um soldado e 17 civis, entre os quais três jornalistas e três crianças.

Israel retirou mais de 60 mil pessoas de comunidades no norte do país, enquanto a violência forçou a deslocação de cerca de 55 mil pessoas no Líbano.