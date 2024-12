Em comunicado, a Força Aérea explicou que "com a embarcação a navegar a cerca de 120 km a oeste do Montijo, pelas 12h30 descolou da Base Aérea N.º 6, Montijo, o helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas' " saiu para o resgate.

Com "dois Pilotos-Aviadores, um Operador de Guincho, um Recuperador-Salvador e um Enfermeiro Aeronáutico" o doente foi recuperado e depois transportado para o Aeródromo em Figo Maduro. Daí, seguiu numa ambulância do INEM até à unidade hospitalar local.

"Num ato de dedicação e prontidão que reflete o compromisso da Força Aérea, os militares da Esquadra 751 demonstraram mais uma vez a sua dedicação incondicional à missão de salvar vidas, colocando o dever acima de tudo", pode-se ainda ler no comunicado.

A Força Aérea tem atribuída uma área de busca e salvamento de 5.816.562 km², o equivalente a mais de metade do território europeu, representando a segunda maior área de responsabilidade do Atlântico Norte, mantendo alertas permanentes no Continente, nos Açores e na Madeira.