Em comunicado enviado hoje, a Força Aérea acrescenta que a bebé recém-nascida foi transportado numa aeronave Falcon 50, onde seguia a bordo uma equipa médica militar de modo a garantir todos os cuidados durante a viagem para Lisboa.

"À chegada a Lisboa, a bebé foi imediatamente transferida para uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do INEM, que a encaminhou para o Hospital de Santa Maria", acrescenta a nota, indicando que a aeronave aterrou no Aeródromo de Trânsito N.º 1, em Lisboa, "após mais uma missão de longa distância que contou com 04:05 de voo".