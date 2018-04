O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) admitiu esta quinta-feira a disponibilidade dos militares para colaborar em ações internas contra o terrorismo, tendo reconhecido contactos nesse sentido com os serviços de segurança interna.

"Nada está nada decidido a esse respeito. A senhora secretária geral do Sistema de Segurança Interna pediu-me uma audiência, que vai ocorrer na próxima semana, onde eu espero que me apresente qual é a visão da senhora secretária geral acerca do empenhamento das Forças Armadas (FA) em missões no interior do território nacional, nomeadamente em ações contra o terrorismo", disse o Almirante António Silva Ribeiro, atual CEMGFA, aos jornalistas, à margem da sua primeira visita oficial ao Exército, ao campo militar de Santa Margarida, em Constância, no distrito de Santarém.

Questionado sobre uma eventual participação das Forças Armadas em ações de segurança interna, em cooperação com a polícia, o CEMGFA disse que "até ao momento, nada há".

"Não conheço as propostas da senhora secretária geral. Aquilo que posso dizer é que as Forças Armadas, dentro do enquadramento constitucional que está estabelecido, apoiarão, como é o seu dever, as forças e os serviços de segurança naquilo que o país precisar", frisou.

No campo militar de Santa Margarida, onde se inteirou "dos meios, das capacidades e da atividade do Exército", o CEMGFA destacou ainda a "moral elevada" das tropas na República Centro Africana (RCA), país onde um militar português ficou ferido no domingo na sequência de confrontos com um grupo armado, integrando um contingente que se encontra no país desde 05 de março.

"Aquilo que vimos aqui hoje é uma pequena demonstração da excelência do nosso Exército, e é isso que justifica o extraordinário desempenho que as nossas forças terrestres têm nas missões internacionais onde estão empenhadas", elogiou.

"Lembro o que aconteceu na semana passada na RCA, já esta semana, onde as nossas forças têm tido um desempenho ao mais alto nível, cumprindo as suas missões com grande eficácia e grande brilho prestigiando muito o Exército, as Forças Armadas e Portugal", acrescentou o Almirante.

Questionado sobre o estado de espírito das tropas portuguesas na República Centro Africana (RCA), após os ataques de que têm sido alvo, o CEMGFA disse que "a moral está muito elevada".

"Sabe que os nossos homens são treinados para este tipo de operações, portanto sabem perfeitamente as dificuldades que vão encontrar nos diversos cenários, seja no Iraque, seja no Afeganistão, seja em África, e as nossas tropas são aprontadas tendo à sua disposição um conjunto de fatores de preparação que lhes permite ter os desempenhos que lhes são conhecidos nestes cenários por mais exigentes que eles sejam", concluiu.