Ardul e Jalab foram presos no dia seguinte à reunião com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, que chegou a Cartum como mediador na sexta-feira.

O anúncio de libertação ocorre no segundo dia do movimento de desobediência civil lançado pelo protesto contra o recrudescimento da repressão, que em apenas uma semana já matou 118 pessoas e causou mais de 500 feridos, a maioria durante a intervenção para dispersar a manifestação efetuada em 3 de junho, segundo a estimativa de uma junta de médicos que acompanhou o incidente.

O governo, por seu lado, estimou que 61 pessoas morreram, 49 delas vítimas de tiros disparados em Cartum.

No domingo, primeiro dia do movimento de desobediência, a junta médica informou que quatro pessoas morreram, duas em Cartum e outras duas em Omdurman, cidade próxima da capital.

Os militares têm responsabilizado os manifestantes pela deterioração da situação de segurança em Cartum e no país.

"A Aliança pela Liberdade e Mudança (ALC) é totalmente responsável pelos incidentes recentes e infelizes (...) incluindo a obstrução de estradas", disse o general Jamal Din Omar, membro do Conselho Militar, num discurso televisionado na noite de domingo.

"O Conselho Militar decidiu reforçar a presença das forças armadas (RSF) e de outras forças regulares para um retorno à vida normal", acrescentou.

A RSF é acusada pelo manifestantes de estar na origem da intervenção violenta ocorrida durante o protesto diante da sede do exército.

As forças de segurança vão garantir "segurança para civis isolados, reabrir estradas e facilitar a mobilidade de pessoas, transporte público e privado, e proteger mercados estratégicos e instalações estatais", assegurou o general Jamal el-Din Omar.

No domingo, a tropa de choque interveio no bairro de Bahri, no norte da capital, disparando ar e gás lacrimogénio para dispersar manifestantes que, pela manhã, construíram barricadas com pneus, tijolos ou troncos de árvores.

O protesto, lançado em dezembro num contexto de uma grave crise económica, visa continuar até que o poder civil seja estabelecido.

No final de maio, uma greve geral de dois dias paralisou parcialmente o país.

As conversas entre os militares e os líderes do protesto foram suspensas em 20 de maio, com cada uma das partes a querer liderar a transição pós-Bashir.

"As partes (em conflito) precisam chegar a um entendimento, porque se a situação persistir, temo que perderemos o nosso país", comentou Issa Omar, uma funcionária de Cartum.