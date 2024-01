A ofensiva aérea ocorreu perto de Markaba, no sul do Líbano, contra “uma infraestrutura terrorista, um edifício militar, um posto de lançamento e um posto de observação”, do movimento Hezbollah, detalhou o exército israelita em comunicado.

Outros pontos do sul do Líbano foram também atacados com tanques e aviões, tendo como alvo “um centro de comando operacional e um complexo militar”, segundo o texto.

A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa atribuiu hoje a Israel um ataque aéreo com um drone, no qual, segundo fontes de segurança citadas pelos ‘media’ locais, morreu pelo menos um membro do Hezbollah.

O ataque, que teve como alvo um veículo, ocorreu em Kafra, na região de Bint Jbeil, muito perto da fronteira israelita e considerada um bastião do grupo xiita.

O Hezbollah confirmou na rede Telegram a morte, no ataque aéreo de Kafra, “do mártir” Samar Al-Sayyid e disse ter respondido a esta ofensiva atacando a localidade israelita de Avivim.

No sábado, um outro ataque contra um veículo provocou também a morte de um membro do Hezbollah.

A fronteira entre Israel e o Líbano vive o maior pico de tensão desde 2006 com intensas trocas de tiros, que já provocaram nos últimos três meses mais de 200 mortos, a maioria do lado libanês e nas fileiras do grupo xiita. Em Israel, foram mortas 18 pessoas na fronteira norte, 12 soldados e seis civis.