Até agora, os oficiais de Karabakh dizem que pelo menos 27 pessoas foram mortes e cerca de 200 foram feridas, num conflito que tem menos de vinte e quatro horas.

"Foi alcançado um acordo sobre a retirada das unidades e dos militares restantes das forças armadas arménias (...) e sobre a dissolução e o desarmamento completo das formações armadas do Exército de Defesa do Nagorno-Karabakh",disseram os separatistas.

O presidente do Azerbaijão já disse que iria reunir com as representantes das forças de Karabakh, na próxima quinta-feira, na cidade de Yevlakh, localizada a cerca de 100 quilómetros da capital de distrito de Karabakh, Khankendi.

Apesar do acordo para o cessar fogo, ainda estão a ser reportados várias explosões na capital, de acordo com a BBC.

*Com Lusa.