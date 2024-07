A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, encerrou hoje o Fórum BCE, que decorreu em Sintra, sinalizando que a conferência "ajudou a identificar as lições do passado para as políticas de agora".

No discurso de encerramento, Lagarde destacou que o Fórum do BCE foi uma “boa oportunidade para considerar o passado, analisar presente e planear o futuro”. Após entregar o prémio do Jovem Economista, Lagarde salientou também a importância da “relação entre o trabalho académico e os decisores de política monetária”, que nem sempre conseguem “comparar notas, partilhar visões e pensar nas decisões que têm de tomar, nem sempre com o benefício da investigação”. Nesta conferência, que arrancou na segunda-feira e terminou hoje, foi então possível discutir o passado, presente e futuro das decisões de política monetária, apontou a presidente do BCE. Quanto às lições do passado, disse ter sido possível “analisar e dissecar as principais características dos ciclos de política monetária”, bem como debater se a principal origem da inflação que se viveu nos últimos anos foi a procura, a oferta ou ambos. Já para o presente, foi possível, por exemplo, “pensar no papel da taxa de juro natural no ambiente atual”, nomeadamente “como pode ajudar e como se pode tentar identificar o ‘sexo dos anjos’ com este nível de incerteza”, brincou. Finalmente, olhando para o futuro, a conferência ajudou a “identificar os riscos para o sistema financeiro”, bem como debater sobre o papel da biodiversidade, a melhoria da produtividade e o papel da inteligência artificial, concluiu Lagarde.