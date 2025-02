“O fóssil de um esqueleto de dinossauro, um dos mais antigos de Portugal, foi extraído dos calcários margosos do Jurássico Inferior, da praia de Água de Madeiros, na passada semana, tendo sido acolhido no laboratório especializado do Museu da Lourinhã, onde decorrem os trabalhos da sua preparação e conservação”, indica o município, em comunicado.

Na nota, a autarquia, liderada por Aurélio Ferreira, adianta que a escavação do esqueleto fossilizado foi realizada pela equipa de paleontólogos do Museu da Lourinhã e pelos serviços do Município da Marinha Grande, de acordo com as orientações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A tarefa, refere, “foi muito desafiante por ser condicionada pelas marés, estado do mar e acesso difícil a máquinas com capacidade para transportar o bloco de rocha com ossos fossilizados com cerca de 1.200 quilogramas e que os técnicos estimam ter mais de 190 milhões de anos”.

O município da Marinha Grande, no distrito de Leiria, recolheu e transportou o achado fóssil com o apoio da Câmara e do Museu da Lourinhã, que acolheu o fóssil para conservação.

“A descoberta será, posteriormente, estudada por uma equipa internacional de cientistas liderada pelo Museu da Lourinhã e os resultados da investigação serão divulgados na Marinha Grande”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com o município, os ossos de dinossauro foram descobertos em 2024, pela equipa do Museu da Lourinhã, e encontravam-se numa zona da praia sob influência diária das ondas, “fortemente afetada pelas tempestades de inverno, tendo obrigado a uma escavação de emergência”.

A descoberta resulta de diversos trabalhos de prospeção nesta área que estão a ser desenvolvidos desde 2021, através de uma parceria entre o município da Marinha Grande e o museu da Lourinhã, para investigação e salvaguarda do património paleontológico do concelho.