No passado domingo, Donald Trump partilhou na sua rede social Truth Social um conjunto de imagens geradas por Inteligência Artificial, dando a entender que a cantora norte-americana Taylor Swift apoia a sua candidatura à Casa Branca.

As imagens são acompanhadas pela legenda “Eu aceito”, como se o ex-presidente ironizasse o apoio de Swift.

Por sua vez, os swifties, os fãs da artista, também foram alvo da falsa campanha do republicano que, imediatamente, criticaram a ação e relembraram que a estrela pop há muito tempo que torce pelos democratas.

De acordo com o The Washington Post, nas imagens, que simulam fotografias de fãs, é possível ver jovens com t-shirts a dizer “Swifties pelo Trump”. Apesar de a maioria da publicação ser falsa, a segunda fotografia é mesmo verdadeira, sendo que a rapariga estava presente num comício republicano.

Taylor Swift ainda não reagiu à polémica que se está a gerar nas redes sociais e, questionada pela revista norte-americana Variety, a sua equipa preferiu manter o silêncio.

Já na rede social X, os fãs já falam em processar Donald Trump.