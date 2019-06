A morte do fotógrafo tem sido noticiada pela imprensa internacional e divulgada nas redes sociais.

Sharpe teve um acidente quando embateu num veado, numa estrada do estado do Kansas, deixando o carro inoperável. Quando o motor começou a deitar fumo, o fotógrafo saiu do veículo e abrigou-se numa vala próxima, enquanto esperava por ajuda.

As autoridades rodoviárias norte-americanas dizem que Sharpe foi atingido por um outro carro que se desviou do automóvel acidentado.

O fotógrafo ainda foi assistido no local e transportado para o hospital, mas acabou por não resistir e morreu.

Dale Sharpe é conhecido pelas suas fotografias de paisagem, que publicava no Instagram, e foi embaixador da marca Nikon.

*Com agência Associated Press