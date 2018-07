"Não há nada mais difícil do que escrever estas palavras, mas Niraz não deve morrer em silêncio. Mataram o meu querido, o meu esposo, o meu Niraz (...) Niraz morreu na prisão do regime sírio", disse a sua mulher, Lamis Aljateeb, refugiada na Alemanha, na sua conta do Facebook.

Ahmed Abbassi, amigo de Saied, detido em 2015, confirmou a sua morte. "Nos primeiros dias da sua prisão, sabia-se que estava vivo. Mas depois ficámos sem notícias", indicou à AFP.

Organizações de defesa dos direitos humanos acusam regularmente o regime do presidente sírio, Bashar al Assad, de tortura e execuções extrajudiciais.

Niraz Saied ganhou no final de 2014 o primeiro lugar de um concurso de fotografia organizado pela agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) e pela União Europeia, com uma foto tirada no acampamento de Yarmuk, em Damasco, onde vivia.