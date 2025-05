Segundo a mesma fonte, 18 dos suspeitos ficaram em prisão preventiva, três pediram o adiamento da audiência e quatro foram colocados sob controlo judicial.

A investigação centra-se, entre outros casos, na tentativa de rapto da filha e do neto do CEO da empresa de criptomoedas Paymium. O processo está a ser conduzido pelas autoridades judiciais parisienses, num momento em que crescem as preocupações com crimes violentos ligados ao setor financeiro digital.

Vídeos da tentativa do sequestro, que ocorreu em plena luz do dia numa rua parisiense em 13 de maio, foram filmados e divulgados nas redes sociais, e mostraram três homens mascarados a lutar com duas pessoas enquanto uma carrinha em que estes chegaram estava estacionada nas proximidades.

As duas pessoas visadas eram a família de Pierre Noizat, CEO e cofundador da Paymium, uma plataforma francesa de criptomoedas, avança o meio francês France 24..

A Paymium é uma das mais antigas plataformas de troca de bitcoins na Europa, fundada em 2011, e tem estado envolvida na promoção de soluções financeiras descentralizadas. Nos últimos anos, o crescimento exponencial das criptomoedas atraiu não só investidores legítimos como também redes criminosas que veem neste novo ecossistema uma oportunidade para extorsão, lavagem de dinheiro e fraudes.

As autoridades francesas têm alertado para um aumento de crimes violentos e online ligados ao setor cripto, à medida que mais pessoas e empresas acumulam ativos digitais com elevado valor. A opacidade e o carácter descentralizado destas moedas dificultam muitas vezes as investigações, tornando figuras específicas no setor potenciais alvos para redes criminosas.

Este foi o terceiro ataque violento contra jogadores de criptomoedas ou as famílias nos últimos meses no país.

*Com AFP