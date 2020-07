Os três dirigentes disseram estar preocupados com o aumento das tensões militares na Líbia e com o risco de “uma escalada regional”, e apelaram a todas as partes envolvidas no conflito e aos seus “apoios estrangeiros” que cessem “imediatamente” os combates.

Além de apoiarem a ação da ONU no quadro das negociações do chamado Comité 5+5, instaram este grupo a “explorar todas as ações para reduzir tensões”, incluindo “uma eventual desmilitarização de certas regiões”.

E insistiram que é preciso que o secretário-geral da ONU nomeie rapidamente um representante especial para a Líbia.

No passado dia 10 de junho ocorreu um incidente entre uma fragata francesa que tentava controlar navios turcos suspeitos de violarem o embargo e de transportarem carga proibida para a Líbia e um navio de guerra turco que os protegia.

No final de março, a UE anunciou o lançamento da operação “Irini” no Mediterrâneo, destinada a garantir a implementação do embargo de armas à Líbia decretado pelas Nações Unidas, através de meios aéreos, marítimos e por satélite.

A decisão de lançar a operação militar ‘Irini’ – palavra grega para “paz” – havia sido acordada a nível político pelos chefes de diplomacia dos 27 em 17 de fevereiro e foi adotada em 31 de março pelo Conselho, entrando em vigor a 01 de abril, anunciou na altura Josep Borrell.