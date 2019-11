De acordo com o Le Figaro, que cita o jornal Dépêche du Midi, a ponte calapsou porque o veículo pesado tinha mais peso do que o limite autorizado.

A mesma fonte adianta que há uma vítima mortal, um adolescente de quinze anos, que ia no carro com um dos pais. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram essa informação.

Os bombeiros do departamento de Haute Garonne relataram via Twitter o colapso da ponte no município de Mirepoix sur Tarn (perto da cidade de Toulouse), que levou ao corte da estrada D71.

Os veículos terão caído ao rio Tarn cerca das 8h00 locais (menos uma em Portugal continental).

A ponte, com 150 metros de cumprimentos e 5 de largura, foi originalmente construída em 1935, mas renovada em 2003.