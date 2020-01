França recordou esta terça-feira as vítimas do massacre ao Charlie Hebdo, ocorrido há cinco anos e que marcou o início de uma onda de ataques jihadistas no país.

Cem pessoas reuniram-se hoje em frente às antigas instalações do semanário satírico, no centro de Paris. As cerimónias de homenagem, que incluem leituras comemorativas, placas, coroas de flores e minutos de silêncio, foram muito sóbrias, a pedido das famílias das vítimas. Estes atos envolvem vários membros do governo, incluindo o Ministro do Interior, o Ministro da Justiça e a autarca de Paris, Anne Hidalgo. Outras homenagens estão agendadas para quinta-feira em frente a um supermercado kosher, onde, dois dias depois, um cúmplice dos irmãos Kouachi, Amedy Coulibalu, matou quatro pessoas, todas judias, depois de torná-las reféns. A 7 de janeiro de 2015, os irmãos Chérif e Saïd Kouachi, armados com metralhadoras 'kalashnikov', irromperam no edifício do jornal à hora da reunião da redação e mataram 12 pessoas, nomeadamente os históricos caricaturistas Cabu, Charb, Honoré, Tignous e Wolinski que são regularmente evocados numa redação "reconstruída e sólida". Os terroristas pretendiam punir o jornal, abertamente ateu e provocador, por ter publicado caricaturas do profeta Maomé.