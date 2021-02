Dados oficiais divulgados hoje indicam que a França já tem 3,4 milhões de casos e 81.448 mortes.

Em relação ao dia anterior, baixaram os doentes hospitalizados, de 27.007 para 26.424, e nos cuidados intensivos, de 3.337 para 3.298.

As autoridades sanitárias estão especialmente preocupadas com a evolução da pandemia no departamento de Moselle, no Norte, uma vez que foram ali identificadas 300 infeções em quatro dias, com as variantes detetadas no Brasil e África do Sul do vírus.

A situação é “inquietante”, reconheceu o ministro da Saúde, Olivier Véran, que se deslocou hoje àquele Departamento.