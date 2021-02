A França passou hoje a marca de 80.000 mortes associadas à covid-19, com mais 700 novas mortes em hospitais e em instituições para idosos dependentes (Ehpad), de acordo com dados oficiais publicados na página eletrónica do Governo.

Entre segunda e terça-feira, 439 doentes com covid-19 morreram no hospital, segundo a agência de saúde pública francesa (Santé Publique France), que também publica diariamente dados relacionados com a evolução da doença. Pelo menos 3,3 milhões de casos de contaminação foram registados desde o início da epidemia, incluindo cerca de 18.000 nas últimas 24 horas. O número de hospitalizações ligadas à covid-19 permanece elevado, com um total de 27.634, incluindo 1.931 hospitalizações nas últimas 24 horas, contra 1.893 na segunda-feira, de acordo com números da Santé Publique France. Pelo menos 334 pessoas foram admitidas recentemente nos cuidados intensivos, contra 356 na véspera. Segundo números oficiais, mais de 2.353.000 vacinações foram realizadas em França desde o início da campanha no final de dezembro: 1,9 milhões receberam a primeira dose (3,1% da população) e 366.733 receberam a segunda dose. Porque seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as noticias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram