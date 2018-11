O anúncio desta decisão foi feito hoje, depois de conhecido o relatório sobre a restituição, pela França, de obras africanas de arte.

O Chefe de Estado gaulês tinha-se comprometido no ano passado a analisar estas restituições, e propõe agora “reunir em Paris, no primeiro trimestre de 2019, um conjunto de parceiros europeus e africanos”, para definir o quadro de uma “política de mudança” relativamente às das obras de arte.

Pelo menos 90.000 obras de arte, provenientes de África, que fazem parte de coleções públicas francesas, podem vir a ser restituídas, em três fases, aos países de origem, segundo proposta do relatório “Savoy-Sarr”, apresentado hoje a Emmanuel Macron.

As conclusões do relatório, a cargo da historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy, do Collège de France, e do economista senegalês Felwine Sarr, autor do livro “Afrotopia”, foram apresentadas hoje ao Presidente francês e propõem a restituição de mais de 90 mil peças, a maioria depositada no Museu do Quai Branly-Jacques Chirac, em Paris.

Neste museu, segundo o relatório “Savoy-Sarr”, escontram-se dois terços das obras (perto de 60.000), das quais 46.000 foram trazidas entre 1885 e 1960, pelo que são suscetíveis de devolução, segundo o documento.

Mais de 20.000 obras, das 90.000 cuja devolução se propõe, estão dispersas por outros museus, em particular em cidades portuárias, atesta o levantamento.

Este número não inclui, todavia, os milhares de objetos espalhados por museus das missões científicas, que reúnem as peças recolhidas em África.