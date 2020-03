"Mais do que federar, fundir ou coligar-se, o centro-direita tem de se reconhecer num líder agregador, e os partidos têm de se reconciliar com os eleitores e as suas bases sociais de apoio, consolidando a sua mensagem e procurando apresentar aos portugueses, num permanente diálogo entre si, um projeto autêntico e mobilizador, capaz de vencer eleições", defendeu Francisco Rodrigues dos Santos.

Falando na segunda Convenção da Europa e da Liberdade, o líder centrista apontou que, no futuro próximo, se exige “uma voz forte e rigorosa que, com responsabilidade, ajude a recuperar a confiança dos cidadãos no funcionamento do regime e das suas instituições”, e que, “nunca, como hoje, foi tão evidente que só o CDS pode protagonizar esse discurso e essa mudança”.

“Somos um partido com projeto, com alma e com raízes e para recuperarmos a nossa importância eleitoral não temos de mudar de sítio nem mudar aquilo que sempre fomos”, vincou.

Na abertura da Convenção da Europa e da Liberdade, em Lisboa, o líder dos centristas afirmou que "a salubridade da vida pública exige que a direita se indigne e não permita que qualquer ministro das Finanças passe de governante a governador".

"Quem quer deixar de ser jogador para passar a ser árbitro, tem pelo menos de esperar pelo próximo campeonato, que é como quem diz, passar a esperar por outras legislaturas", advogou.