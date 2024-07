A Unidade de Acção Fiscal (UAF), através do Destacamento de Acção Fiscal (DAF) de Lisboa em colaboração com o Destacamento de Ação Conjunta (DAC) da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), realizaram uma ação de fiscalização rodoviária, a 18 de julho, revela a GNR.

Os militares da Guarda constataram que "um veículo transportava elevadas quantidades de tabaco sem documentação aduaneira que legalizasse tal transporte, resultando na apreensão de 102 quilos de tabaco de corte fino, distribuídos por 102 sacos e 440 cigarros".

GNR apreende tabaco falso

A GNR elaborou "auto de notícia por introdução fraudulenta no consumo, bem como a constituição de arguido de um homem de 61 anos, condutor do veículo. Para além da apreensão dos referidos produtos de tabaco, foi ainda apreendido o veículo automóvel e uma balança de precisão" - revela a Guarda.

Em comunicado, a GNR revela que o "valor comercial dos produtos de tabaco apreendidos ascende a 4 600 euros, sendo que, com a sua venda ao público, o Estado Português teria sido lesado em mais de 26 mil euros, por não pagamento do respetivo Imposto sobre o Tabaco (IT) e Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)".