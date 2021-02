A polícia Judiciária vai unir esforços com procuradores-gerais regionais do Ministério Público nas investigações dos casos de fraudes com as vacinas contra a covid-19.

A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Expresso. Segundo o semanário, os crimes em causa são os de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e prevaricação — que podem levar a uma pena entre dois a cinco anos de prisão. "Quem prevaricar vai sofrer as consequências", afirmou uma fonte da Polícia Judiciária ao jornal. Recorde-se que o Ministério Público já instaurou inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público, nomeadamente à Segurança Social de Setúbal, ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Lisboa, ao INEM do Porto. Mas também instaurou inquéritos a factos noticiados ocorridos em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo. De acordo com o Expresso, a Ordem dos Médicos já terá alertado o Ministério da Saúde há um mês para várias dezenas de casos. Por seu turno, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse na segunda-feira que o ministério que tutela está empenhado em que os casos de incumprimento "sejam tratados adequadamente", porque o processo de vacinação "não pode sofrer fragilidades".