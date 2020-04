Em comunicado, a autarquia avança que os cravos começam a ser distribuídos na sexta-feira.

De acordo com a Junta de Freguesia, está ainda previsto um concerto de Pedro Maldito e um convidado especial no sábado, pelas 17:00, inserido na programação de celebração do 25 de Abril “As portas que abril abriu”.

Além do programa, a freguesia de Benfica associa-se também ao desafio proposto pela Associação 25 de Abril, para que no sábado, às 15:00, os portugueses cantem “Grândola Vila Morena”, de José Afonso, à janela ou à varanda.