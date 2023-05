“É muito importante deixarmos uma boa imagem. Temos a sorte de jogar em casa e já termos o nosso objetivo [da manutenção] alcançado, mas passámos ao grupo o alerta de que só entramos de férias depois deste jogo, que não vai ser fácil”, disse Daniel Sousa, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O treinador do conjunto barcelense lembrou que o Casa Pia tem “dinâmicas difíceis de contrariar”, considerando que a sua equipa precisar de estar “muito concentrada nas tarefas e não pensar que a época já acabou”.

“Queremos presentear quem vai estar presente com uma boa exibição e com uma vitória”, completou.

Daniel Sousa reconheceu que os seus jogadores “estão ansiosos” pelo final da temporada, lembrando que esta foi uma época “muito longa, com quase 11 meses devido ao Mundial e às pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa”, em que os gilistas foram eliminados no play-off, perante o AZ Alkmaar.

O treinador garantiu, por isso, que é possível fazer algumas mexidas no ‘onze’ para esta receção ao Casa Pia, embora garantindo confiança em todos os elementos do plantel.

“Fizemos algumas alterações no último jogo porque havia a necessidade de darmos minutos a alguns jogadores, mas não foi um brinde para ninguém. A competição que existe nas posições obriga-nos a estar atentos e, se houver mudanças para amanhã [sábado], será com o intuito de ganharmos o jogo”, garantiu.

O técnico foi, também, questionado sobe as notícias que dão conta de que o médio georgiano Aburjania, que está em final de contrato, vai deixar o Gil Vicente e rumar ao futebol turco.

“Não sei de nada, porque não vi as notícias e não um comunicado oficial. Mas o que posso dizer é que o Aburjania foi um jogador com uma preponderância grande no nosso melhor momento e que se incorporou perfeitamente a nossa forma de jogar “, partilhou.

Já sobre a sua continuidade no comando técnico do Gil Vicente, Daniel Sousa assumiu que há uma vontade mútua de que tal aconteça.

“Há um interesse de ambas as partes nesse sentido e temos tido conversas. Mas o mais importante é o clube estar preparado para a próxima época, independentemente do que for o futuro, e nisso já estamos a trabalhar”, assumiu

Para este último desafio da época, os ‘galos’ apenas não podem contar com os lesionados Kritciuk e Ali Alipour.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 34 pontos, recebe no sábado o Casa Pia, nono, com 41, numa partida agendada para as 12:45, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.