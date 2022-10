A cimeira da Frente Comum decidiu realizar um plenário nacional de sindicatos frente à Assembleia da República, no dia 27 de outubro, pelas 11:00, dia da votação na generalidade do Orçamento do Estado, e marcar uma greve nacional dos trabalhadores da Administração Pública para o dia 18 de novembro, declarou, em conferência de imprensa.

A Frente Comum diz que a proposta do Governo de aumentos salariais de 3,6%, "quando a inflação prevista se cifra agora nos 7,8% para este ano, e para o próximo ano não vai estar a zero", é "uma proposta de empobrecimento" que os trabalhadores não podem aceitar.

"Entendemos que o Governo tem o espaço, orçamento e meios para resolver e minimizar de forma objetiva aquilo que tem sido a perda de poder de compra e desvalorização salarial dos trabalhadores da Administração Pública", anunciou Sebastião Salgado.

O coordenador da Frente Comum diz que está "nas mãos do Governo, até à votação global final do Orçamento, resolver este problema assim haja vontade política para o fazer".