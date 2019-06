Para aquele movimento ambientalista, "todo o Programa Nacional de Barragens está envolto em falta de transparência e tomadas de posição inexplicáveis, aparentemente lesivas do interesse público e do ambiente".

O GEOTA acrescenta que fará chegar ao Ministério Público "a documentação estudada sobre os valores contraditórios de Fridão".

Segundo a EDP, "estava prevista a entrega de 70 milhões de euros a título de preço-base antes da licitação das concessões de Alvito e Fridão”.

“No âmbito do referido concurso, a EDP pagou ao Estado 231,7 milhões de euros pela exploração destes dois aproveitamentos, tal como consta do documento relativo à Revisão do Plano Nacional de Barragens", acrescenta a empresa.

De acordo com a Revisão do Programa Nacional de Barragens, datado de abril de 2016, a quantia oferecida com o contrato de implementação das barragens do Fridão e do Alvito, celebrado em dezembro de 2008, foi de 231,7 milhões de euros.

Em abril, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou no parlamento que a decisão relativamente à barragem de Fridão, no rio Tâmega, na região de Amarante, estava tomada e que aquele empreendimento não iria ser construído. Entretanto, o governante garantiu que "não há razão para a restituição de qualquer montante" à EDP.

Na quarta-feira, também no parlamento, o ministro contestou os argumentos da EDP sobre este empreendimento hidroelétrico e manteve que o Governo não pretende restituir as contrapartidas pagas pelo grupo por esta concessão.