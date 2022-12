Este artigo é sobre Portalegre . Veja mais na secção Local

O mau tempo que fustigou o concelho de Fronteira (Portalegre), na terça-feira, causou prejuízos “na ordem dos 18 milhões de euros”, disse hoje à agência Lusa o presidente do câmara, Rogério Silva. Já em Monforte, Gonçalo Lagem estimou hoje danos “na ordem dos seis a oito milhões de euros” no seu concelho devido ao mau tempo, sem contabilizar com o setor agrícola, “o mais afetado”.

NUNO VEIGA/LUSA