A “passagem está fechada de ambos os lados, tanto do lado egípcio como do lado palestiniano, depois de os 20 camiões que entraram (na Faixa) pela passagem de Rafah terem descarregado a sua carga e regressado a solo egípcio”, disse o presidente do Crescente Vermelho do Sinai do Norte, Khaled Said.

Said sublinhou que os fornecimentos entregues ao lado palestiniano de Rafah são “apenas ajuda médica”.

Nenhum dos carregamentos incluía combustível e que não se sabe quando será feita uma nova entrega de ajuda ao enclave palestiniano nem quantos camiões poderão entrar.