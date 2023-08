As fronteiras terrestres e aéreas do Níger foram reabertas na terça-feira, cerca de uma semana após o seu encerramento, no contexto do golpe de estado que afastou o Presidente eleito Mohamed Bazoum.

"As fronteiras terrestres e aéreas com a Argélia, Burkina Faso, Líbia, Mali e Chade estão reabertas [a partir de] hoje", declarou esta madrugada um dos líderes do golpe de Estado na televisão nacional do Níger, citado pela agência de notícias France-Presse. O anúncio acontece a cinco dias do fim do ultimato para restaurar a ordem constitucional, exigida pelos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que iniciam hoje uma reunião de três dias, em Abuja, na Nigéria, para discutir a situação nigerina. Os líderes da África Ocidental, reunidos numa cimeira extraordinária no domingo passado, condenaram o golpe e deram uma semana aos responsáveis para restaurar o presidente deposto Mohamed Bazoum, sob pena de recorrerem à força, prevendo na altura uma reunião dos chefes de gabinete dos países membros.