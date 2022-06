De acordo com a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, o funcionário municipal, com 64 anos, estaria a manobrar uma máquina empilhadora no Portimão Arena quando ficou preso entre uma viga e o veículo, o que provocou a sua morte.

"Estão a ser apuradas as circunstâncias em que ocorreu o acidente, o qual lamentamos e nos deixa profundamente consternados", referiu a autarca.

Segundo Isilda Gomes, o funcionário, "o senhor Arlindo”, trabalhava há vários anos na autarquia e preparava-se para entrar na reforma no próximo mês de julho.

Por se tratar de um acidente de trabalho, foi acionada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), notou a autarca, acrescentando que a Polícia Judiciária (PJ) também se deslocou ao local.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o acidente foi dado às 09:48.

As operações de socorro envolveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP.