O programa ISA FJN, conta com a parceria da Fundação Galp, e garante o pagamento integral da propina e esse investimento só é reembolsado quando o estudante atingir as condições previamente estabelecidas para o fazer de forma sustentada, referem em comunicado.

Os alunos interessados em concorrer às bolsas ISA FJN podem obter mais informações e formalizar a sua candidatura até 31 de dezembro em aqui.

A lista de 15 instituições de ensino públicas parceiras da Fundação José Neves está disponível aqui:

Instituto Politécnico do Cávado e Ave;

Instituto Politécnico de Leiria;

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP);

Instituto Politécnico de Setúbal;

Instituto Politécnico de Tomar;

Instituto Politécnico de Viana do Castelo;

Universidade de Aveiro;

Universidade de Évora;

Universidade de Lisboa (Faculdade de Ciências, Instituto Superior Técnico (IST), Técnico+); Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG); Universidade Nova de Lisboa;

Universidade do Minho;

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement). Tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina.

Dirigido aos estudantes e também a todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, o ISA FJN facilita o acesso a cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento. O estudante só reembolsará este apoio à Fundação quando e se atingir as condições previamente definidas.

Lançado publicamente há quatro anos, o programa de bolsas já permitiu a mais de 470 pessoas aumentarem ou requalificarem as suas competências, através de um investimento superior a 3 milhões de euros no pagamento de propinas.

No total, entre universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva, são já 496 os cursos elegíveis e 39 as instituições de ensino parceiras do ISA FJN.

As candidaturas já estão disponíveis e são acessíveis a qualquer pessoa, bastando ser maior de idade e ter residência fiscal e cartão de cidadão português.