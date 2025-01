Através de uma publicação na sua conta da rede social Facebook, os Bombeiros de Odemira informam que o corpo do bombeiro Dinis Conceição chega no sábado, cerca das 17:00, ao Salão Nobre do Quartel da corporação, onde ficará em câmara ardente.

As cerimónias religiosas terão início no domingo, às 13:30, naquela espaço, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério de Boavista dos Pinheiros, no concelho de Odemira, adiantou a corporação.

Dinis Conceição, de 38 anos, foi um dos cinco bombeiros feridos neste acidente e estava internado no Hospital de São José, em Lisboa, mas acabou hoje por falecer, segundo o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Odemira, António Camilo.

Residente na freguesia de São Luís, o bombeiro estava integrado numa das equipas de intervenção permanente (EIP) de Odemira, composta por cinco elementos, que, na quarta-feira, foi chamada a intervir "numa queimada autorizada" em Saboia, no interior do concelho de Odemira, que "se descontrolou".

"Tinham feito [o trabalho] e regressavam a casa" quando o veículo de combate a incêndios se despistou provocando ferimentos aos cinco bombeiros, explicou à Lusa o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira, António Camilo.

Dos cinco feridos, além do bombeiro que morreu, outros três também foram considerados graves. Um deles foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os outros dois para o hospital de Portimão.

O quinto bombeiro, considerado ferido ligeiro, foi transportado para o hospital de Beja e, entretanto, já teve alta e regressou a casa.