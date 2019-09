Existe a necessidade de a comunidade internacional “intensificar o seu apoio à população das Bahamas e ao seu Governo”, disse ainda António Guterres.

Ao referir-se às Bahamas, às inundações em Moçambique, à desertificação do Sahel, aos incêndios na Amazónia, ao degelo no Ártico e à destruição dos recifes de corais, o chefe da ONU exortou os dirigentes do planeta a tornarem-se mais ambiciosos no combate às alterações climáticas.