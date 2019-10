Numa nota publicada na sua página da internet, a Presidência do Governo Regional dos Açores informa que, a partir de meados de novembro, “será introduzida na operação uma segunda embarcação, de forma a reforçar o abastecimento ao Grupo Ocidental, através de uma segunda viagem semanal”.

Esta medida, explica o Governo Regional, surge na sequência dos “condicionalismos impostos pelos estragos causados pela passagem do furacão ‘Lorenzo’”, que originaram “alguns casos pontuais de dificuldade no transporte”.

“Essas dificuldades deverão, no entanto, ser ultrapassadas com o desenrolar da operação ao longo das próximas semanas e com a entrada ao serviço do segundo navio”, sublinha a nota.

Contudo, o Governo Regional ressalva que, “tendo em conta os condicionalismos atuais, a operação de transporte marítimo de carga estará sempre dependente das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, sendo que, sempre que as viagens não se possam realizar nos dias calendarizados, serão efetuadas logo que as condições o permitam”.