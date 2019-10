A Lusa tentou contactar, sem sucesso, o autarca das Lajes das Flores.

Devido à passagem do furacão pelo arquipélago dos Açores, 39 pessoas ficaram desalojadas e a Proteção Civil registou 127 ocorrências, de acordo com o balanço oficial mais recente.

O furacão “Lorenzo” passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores, ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão “Lorenzo” perdeu força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.

No entanto, segundo o IPMA, o período crítico ainda não terminou, devido à agitação marítima e ao vento forte que ainda se registam.

“Ainda não podemos dar como terminado o período crítico porque as ilhas ainda estão sob efeito de forte agitação marítima com ondas que podem atingir os 20 metros e vento forte”, adiantou o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores, Carlos Ramalho, às 10:15 locais (11:15 em Lisboa).